Comme beaucoup de très jeunes joueurs avant lui, Eduardo Camavinga pourrait être acheté l’été prochain puis prêté dans son club formateur afin de poursuivre sa progression.

Avec un talent comme celui d’Eduardo Camavinga, il est certain que la priorité des grosses cylindrées européennes, c’est de mettre la main sur lui dès que possible. Étourdissant de fraîcheur et de facilité, le Rennais de 17 ans est promis à un très bel avenir et son futur pourrait notamment se jouer cet été.

Un plan de carrière pour Camavinga

A l’instar de ce que Chelsea a fait avec Eden Hazard ou Arsenal avec William Saliba plus récemment, un grand d’Europe pourrait s’offrir Eduardo Camavinga cet été et le prêter, dans la foulée, au Stade Rennais. Objectif : s’attacher les services du Français dès maintenant pour le laisser poursuivre sa progression, dans une maison et un environnement qu’il connaît et attendre quelques temps avant de le récupérer pour lui donner sa chance à plus haut niveau. Une stratégie qui pourrait séduire toutes les parties, à commencer par le joueur.