Chassé par Zinedine Zidane, Eduardo Camavinga pourrait être acheté et prêté dans la foulée au Stade Rennais.

Si Eduardo Camavinga n’est pas la priorité de Zinedine Zidane pour le prochain mercato, le Rennais a clairement fait craquer les Merengue et il n’est pas impossible de voir le dossier évoluer dans les semaines à venir. D’autant plus que la concurrence s’agite avec l’arrivée du Milan AC dans le dossier.

Un transfert pour l’avenir

A 17 ans, Eduardo Camavinga a tout d’un joueur d’avenir et Zinedine Zidane pourrait proposer à la nouvelle pépite du football français de signer cet été mais de rester au Stade Rennais une à deux saisons. L’occasion pour lui de rester dans son nid rennais et de poursuivre son ascension en Ligue 1. Chelsea avait réalisé cette opération avec Eden Hazard et Arsenal avec William Saliba. A chaque fois, un succès. Alors pourquoi pas ?