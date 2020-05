Avec son nouvel organigramme, le Stade Rennais pourrait bien bouleverser son mercato, et convaincre Eduardo Camavinga de rester la saison prochaine.

Partira, partira pas ? Eduardo Camavinga a en tous cas la côte sur le marché des transferts. En effet, le prodigieux milieu de terrain de 17 ans du Stade Rennais est notamment courtisé par le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Liverpool. Rennes a même déjà fixé son prix pour tout prétendant : ce sera 50 millions d’euros ou rien pour la pépite bretonne.

Des raisons d’espérer

Pourtant, tout porte à croire que Camavinga pourrait rester une saison de plus. En effet, l’organigramme du club a été chamboulé : Nicolas Holveck a pris la tête du club, et l’ancien de l’OL Florian Maurice arrive en tant que directeur sportif. Ce dernier est habitué des négociations et pourrait bien convaincre Eduardo Camavinga de rester une saison de plus, d’autant que Rennes vient de décrocher son billet pour la prochaine Ligue des Champions…