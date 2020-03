Sur la piste de Robert Lewandowski, le Real Madrid pourrait tenter un coup cet été en l’arrachant au Bayern Munich.

Malgré son âge avancé (il aura 32 ans en août prochain), Robert Lewandowski est un garçon qui marque et marquera encore beaucoup de buts. Son expérience est aussi impressionnante que son efficacité et ce profil peut tout à fait plaire à un très grand d’Europe. Comme le Real Madrid ? Fort possible.

Un échange gagnant – gagnant

Pour répondre à ses envies d’ailleurs (Le Polonais a changé d’agent pour partir la saison dernière), Robert Lewandowski pourrait être libéré par le Bayern Munich. Pour cela, le Real Madrid pourrait tout simplement proposer un échanger, ou un prêt, de Luka Jovic. Les relations entre les deux clubs sont bonnes, comme le prouve le prêt de James Rodriguez durant deux saisons. Le scénario pourrait prendre de l’épaisseur, d’autant plus que les Madrilènes songent à prêter Jovic la saison prochaine pour s’aguerrir davantage.