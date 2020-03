En fin de contrat, Thomas Meunier pourrait quitter le PSG à l’issue de la saison. Et trois clubs sont chauds pour le signer.

Les discussions entre Thomas Meunier et le PSG n’avancent pas. Sans trop que l’on sache pourquoi, les deux parties n’ont toujours pas trouvé d’accord pour ajouter des années au contrat du Belge, qui se termine en juin. Sans doute que Paris ne souhaite plus de lui dans son effectif…

Trois clubs en pole

Mais si le PSG ne veut plus de lui, ce n’est pas le cas d’autres écuries européennes toutes heureuses de voir un tel défenseur libre sur le marché. Et trois semblent très chaudes à l’idée de le récupérer. A commencer par la Juventus Turin, toujours contente de signer un Parisien libre de tout contrat (après Coman et Rabiot). Manchester United serait également très intéressé et plus récemment, c’est le Borussia Dortmund qui s’activerait…