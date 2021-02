Après avoir changé d’agent, Eduardo Camavinga pourrait mettre en place une nouvelle stratégie pour sa carrière.

Propulsé sur le devant de la scène avant même d’avoir 17 ans, Eduardo Camavinga fait désormais partie des plus grands espoirs de la planète foot. Un talent qui pourrait disputer l’Euro avec l’Equipe de France, l’été prochain, et ainsi donner une envergure plus importante à sa carrière.

Prolonger pour mieux partir

Sous contrat avec Rennes jusqu’en 2022, Eduardo Camavinga ne devrait pas s’éterniser en Bretagne très longtemps. Notamment s’il flambe à l’Euro. Pour cela, son nouvel agent (Jonathan Barnett, qui gère aussi Gareth Bale), pourrait opter pour une stratégie très simple : prolonger avec Rennes pour obtenir un bon de sortie à l’été. L’assurance, pour Rennes, de vendre son joyau bien plus que 50 millions d’euros.