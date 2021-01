Chaque mercato est un danger potentiel pour le Stade Rennais de perdre Eduardo Camavinga. Mais les Bretons résistent bien.

Comme l’été dernier, ce mercato hivernal est un danger potentiel pour le Stade Rennais. Les écuries qui souhaitent enrôler Eduardo Camavinga sont plus pressantes à chaque fenêtre de transferts. Mais les Bretons sont parfaitement en place.

Camavinga veut rester

Après avoir prolongé Eduardo Camavinga, Rennes dispose d’une véritable sérénité. D’autant plus que le joueur a compris que rester en Bretagne était une bonne chose pour sa progression et sa jeune carrière. Patient, il ne quittera pas Rennes en cours de saison. Et pourrait même rester l’été prochain, pour une saison de plus.