Son arrivée au PSG pourrait être la clé de voûte d’une partie du projet parisien. Un Mauricio Pochettino décisif pour convaincre Neymar, Mbappé et Messi de jouer ensemble.

A peine arrivé au PSG, Mauricio Pochettino a mesuré l’ampleur de la tâche qui est désormais la sienne. Plus que de viser la Ligue des Champions, l’Argentin doit aussi bâtir un collectif capable de tout gagner sur la durée et de marquer l’Histoire. Pour cela, Doha aimerait qu’il construise autour de trois joueurs : Neymar, Mbappé et… Messi.

Convaincre Neymar et Mbappé de rester

En priorité, Paris doit prolonger Neymar et Mbappé. Mauricio Pochettino joue un rôle essentiel dans cette entreprise. Sa méthode et son charisme doivent permettre aux deux stars d’avoir envie de rester, aussi pour collaborer avec lui. Pour Neymar, c’est plié. Pour Mbappé, il reste encore un peu de chemin. Mais Pochettino semble en capacité d’être décisif. Comme pour le dernier dossier, le plus périlleux : Leo Messi. En bon compatriote argentin, les deux hommes sauront se parler…