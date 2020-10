Véritable joyau d’un Stade Rennais qui a clairement changé de dimension ces derniers mois, Eduardo Camavinga pourrait devenir une priorité pour Florian Maurice. Explication.

Attaqué de tous les côtés, le Stade Rennais a fait front. Toutes les propositions pour Eduardo Camavinga ont été repoussées, les Bretons ayant la ferme intention de conserver leur pépite. Et le joueur a naturellement accepté de rester, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2022. Un avenir qui pourrait de nouveau être remis sur la table ces prochains mois…

Verrouiller encore plus Camavinga

Selon nos informations, les dirigeants rennais aspirent à barricader encore plus Eduardo Camavinga. Si le club sait qu’il sera difficile de le conserver très longtemps, ils estiment pouvoir lui proposer un nouveau contrat, pour récompenser encore plus sa progression, mais également pour en tirer un meilleur prix quand il s’agira de le vendre. Florian Maurice pilotera ce dossier. L’entente avec le joueur et sa famille est parfaite. Il faut en profiter.