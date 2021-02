Après avoir tordu l’Inter Milan pour Mauro Icardi, Leonardo s’attaque à Everton pour Moise Kean. Pas simple.

Prêté au PSG avec une option d’achat à 70 millions d’euros, Mauro Icardi a signé définitivement à Paris pour… 20 millions d’euros de moins ! Et même si la note gonflera de 7 millions d’euros avec les différents bonus, ce sont 13 millions d’euros de ristourne qui montre les capacités de négociateur de Leonardo.

Everton très gourmand pour Kean

Et cet été, Leonardo va devoir récidiver. Après s’être fait prêter Moise Kean, Paris souhaite le récupérer définitivement. Mais Everton est gourmand. Un montant de 80 millions d’euros est évoqué par la presse anglaise. Insensé. Leonardo est donc attendu au tournant pour négocier bien à la baisse le montant d’un possible transfert. Entre 40 et 50 millions d’euros, ce serait un joli coup.