S’il aspire à faire venir du monde cet hiver, Mauricio Pochettino pourrait se contente du minimum syndical avec une seule arrivée.

Nouvel entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino souhaite rapidement installer sa patte sur le club. Et pour cela, il envisage de profiter du mercato d’hiver pour faire des ajustements d’effectif. Des joueurs comme Dele Alli (Tottenham) ou Christian Eriksen (Inter Milan) sont pistés.

Pas les sous…

Mais le PSG n’a pas beaucoup de moyens en ce mois de janvier. La crise du Covid est passée par là. Et surtout, Leonardo prépare du lourd avec les prolongations de Mbappé et Neymar. Paris doit surveiller ses dépenses et compter ses sous. Si transfert il y a, ça sera un et pas plus. Sauf si le PSG parvient à vendre plusieurs joueurs. Ce qui reste peu probable au regard du contexte.