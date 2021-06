Juste après la fin de la saison 2020-2021, Mauricio Pochettino a bien essayé d’entrevoir les portes d’un départ du PSG. Pour un club bien précis.

Dans le chaud des nombreuses rumeurs qui ont animé la fin de saison 2020-2021, difficile de faire la lumière entre le vrai et le faux. Mais après un petit mois de recul, on peut désormais savoir ce qui s’est vraiment passé. Et concernant Mauricio Pochettino, que plusieurs médias ont indiqué comme désireux de quitter le PSG, il y a des confirmations qui tombent.

Oui, il y a bien eu un retour à Tottenham étudié

Sur les tablettes du Real Madrid, Mauricio Pochettino n’aurait pas été contacté par Florentino Pérez. Un pacte de non-agression lie les deux clubs et il n’a pas été brisé. En revanche, pour Tottenham, il y a eu du concret. Du sérieux, même. Les Spurs ont discuté ouvertement avec Pochettino. Mais lié à Paris jusqu’en 2023, l’Argentin n’a pas eu la possiblité de partir. Il aurait fallu que Tottenham paye pour le sortir du PSG, plusieurs dizaines de millions d’euros. Bloqué par ce contrat, il est resté. Mais les faits sont là : Mauricio Pochettino a bien essayé de se faire la malle !