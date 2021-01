Positionné sur Kenny Lala, qui arrive en fin de contrat avec Strasbourg, l’OM pourrait payer un petit transfert pour le récupérer.

L’OM lorgne sur Kenny Lala depuis plusieurs saisons. Depuis que le latéral strasbourgeois rayonne sur son côté droit. Et même s’il est moins bien depuis un an, il reste un défenseur solide et expérimenté, capable d’apporter un danger offensivement. Un profil qui plaît à André Villas-Boas.

Strasbourg est vendeur

Sous contrat avec Strasbourg jusqu’en juin prochain, Kenny Lala ne semble pas vouloir prolonger. Il est mûr pour tenter une nouvelle aventure et l’OM semble être une destination qui lui plaît. De son côté, Strasbourg est vendeur en ce mois de janvier dans la mesure où le défenseur sera libre en juin. Une petite indemnité suffira à le boucler cet hiver. L’OM n’a certes pas beaucoup de moyens mais encore assez pour ce petit transfert.