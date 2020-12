Pour signer au PSG, Mauricio Pochettino aurait consenti à un gros effort.

Thomas Tuchel n’est plus l’entraîneur du PSG. C’est officiel. Et d’ici quelques heures, le nom de son successeur va être officialisé lui-aussi. Il s’agit de Mauricio Pochettino. Et si le PSG a sorti le chéquier pour boucler le départ de Tuchel, qui devrait toucher une indemnité de 8 millions d’euros (soit deux fois plus que les 6 mois de salaire qui lui restait), Paris a pu compter sur Pochettino pour faire un effort financier.

Un « petit salaire » pour Pochettino ?

Le journal L’Equipe rapporte que Mauricio Pochettino va percevoir un salaire inférieur à celui de Thomas Tuchel, qui touchait 625 000 euros par mois. Lors de sa dernière saison à Tottenham, Pochettino touchait 800 000 euros par mois. L’Argentin a donc accepté de baisser son salaire de manière drastique pour venir à Paris…