Certain de pouvoir le faire renaître au PSG, Mauricio Pochettino persiste et signe : il veut faire venir Dele Alli à Paris.

Pour ses débuts au PSG, Mauricio Pochettino a eu l’opportunité du mercato d’hiver pour faire quelques ajustements d’effectif. Mais l’Argentin n’a pas voulu faire de révolution. Il a seulement tenté un coup, un seul : Dele Alli. Pochettino souhaitait voir l’Anglais prêté à Paris pour 6 mois, avec une option d’achat pour pouvoir se l’offrir cet été, s’il parvenait à le relancer.

Dele Alli, sa priorité

Sous les ordres de Mauricio Pochettino, Dele Alli a explosé au grand jour. Durant deux saisons, l’Anglais a marché sur l’eau et faisait partie des meilleurs du monde à son poste. Mais depuis deux ans, il s’efface peu à peu des tablettes. Perte de confiance, mauvaises performances : il est sorti du circuit. Au PSG, Pochettino est certain de pouvoir le faire renaître. Et Leonardo semble déjà au travail pour tenter de le faire venir…