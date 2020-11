A quelques mois de la fin de son contrat, Florian Thauvin n’a toujours pas prolongé. Une perte majeure qui se dessine pour le club, avec un seul responsable désigné : le président phocéen.

Voilà plus d’un an que Florian Thauvin attend l’offre qui le fera rester. Depuis la Coupe du Monde 2018 et le sacre de l’équipe de France, le Marseillais espère que son club le couvrira d’or avec une proposition digne du leader technique qu’il est devenu depuis deux ans. Mais jusqu’à présent, il ne voit rien venir.

A n’y rien comprendre…

Priorité des priorités, Florian Thauvin a vu l’écurie phocéenne prolonger Steve Mandanda (35 ans) et Dimitri Payet (33 ans) avant lui (27 ans). A n’y rien comprendre… Et l’unique responsable de ce dossier s’appelle Jacques-Henri Eyraud. Même si Andoni Zubizaretta et Pablo Longorio ont les clés du sportif, c’est le président qui a le chéquier et qui organise la vie financière du club. Si Thauvin n’a pas reçu l’offre tant attendue, c’est que JHE n’a rien fait pour. Et dans un mutisme qui laisse plus que perplexe, le club va voir son meilleur joueur, sa plus grosse valeur marchande, partir pour… zéro euro.