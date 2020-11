Terminé l’ère des grosses acquisitions, le PSG veut construire sur la durée avec les stars en présence.

Excellent dans son intervention diffusée sur le site officiel du PSG, Leonardo n’a éludé aucun sujet. Et surtout pas celui du mercato. Le Brésilien a parlé des prolongations de Neymar, Di Maria ou encore Mbappé. Et il a surtout confirmé la tendance : le PSG n’investira plus de manière massive sur le marché des transferts.

Cap sur les prolongations !

Pour le PSG, la priorité des priorités n’est pas de recruter de nouvelles stars mais de conserver celles qui font aujourd’hui le bonheur de Paris : Neymar et Mbappé. Le club veut mettre le paquet financièrement pour convaincre les deux joyaux de rester. Quitte à ne pas investir l’été prochain. Un vrai choix fort de Doha.