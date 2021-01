La gestion catastrophique du dossier Thauvin est une nouvelle fois l’œuvre de Jacques-Henri Eyraud. Par sa faute, l’OM va perdre très gros.

Depuis le 1er janvier, Florian Thauvin est libre de s’engager dans le club de son choix. Les propositions pleuvent depuis plusieurs semaines, le Marseillais n’ayant trouvé aucun accord avec l’OM pour prolonger. Sauf retournement de situation, le champion du monde va quitter le club en juin, gratuitement.

Thauvin a trop attendu

Si Andoni Zubizarreta et Pablo Longoria ont tour à tour échoué jusqu’à présent à prolonger Florian Thauvin, le principal responsable s’appelle Jacques-Henri Eyraud. Président du club, il est le garant de la stratégie et des décisions importantes. L’enjeu du dossier Thauvin est énorme, l’OM n’avait pas le droit de se manquer. Mais Eyraud a laissé faire. Faute d’avoir des nouvelles pendant des mois et des mois, Florian Thauvin a cessé d’attendre et s’est naturellement mis à imaginer un avenir loin de l’OM.