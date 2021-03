Après avoir attendu des mois que l’OM lui propose un nouveau contrat, Florian Thauvin file vers un départ. Une perte immense à mettre sur le compte d’un homme : Jacques-Henri Eyraud.

Florian Thauvin est resté plusieurs mois sans nouvelle de l’OM. Durant la saison 2019-2020, alors que son avenir devenait un sujet central, le champion du monde n’a pas eu signe de vie de ses dirigeants. Pas un rendez-vous, et encore moins de proposition de la part de Jacques-Henri Eyraud, président de l’époque. Motif ? L’OM n’avait pas les moyens de proposer ce que Thauvin demandait, a priori…

Payet et Mandanda ont été servis

Sauf qu’à l’été 2020, Steve Mandanda et Dimitri Payet ont été servis sur un plateau. Deux joueurs que Jacques-Henri Eyraud a prolongé, sous le nez d’un Florian Thauvin toujours dans l’attente. De cette période est née une colère et une rancœur envers l’OM. Elle serait encore présente et motiverait le Français à quitter le club en juin. A moins que Pablo Longoria ne répare les pots cassés par Eyraud…