L’OM n’a toujours pas prolongé Florian Thauvin et les clubs européens s’organisent pour le récupérer libre dans un an…

L’OM n’a pas encore les moyens de prolonger ses joueurs. Et notamment Florian Thauvin, dont le contrat court jusqu’en juin 2021. Si le champion du monde souhaite rester et aspire à prolonger, il n’est pas à exclure qu’un club offre mieux et/ou plus que l’OM… A ce titre, plusieurs clubs tentent déjà de le convaincre.

Attention au Milan AC

Si l’Angleterre est une destination à exclure pour Florian Thauvin, l’Italie reste une solide tentation pour le Français. Et en Serie A, un club a déjà placé quelques banderilles… Il s’agit du Milan AC. L’écurie milanaise se montre la plus dangereuse avec un challenge sportif et des arguments financiers intéressants.