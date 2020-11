S’il est fragilisé, Thomas Tuchel ne devrait pas être débarqué en cours de saison. Le PSG va continuer avec lui jusqu’en juin.

Rien ne va plus entre Thomas Tuchel et le PSG. La tension visible de l’entraîneur allemand témoigne bien de l’état de crispation dans lequel il se trouve. Et si plusieurs médias indiquent qu’il est sur la sellette, le club ne devrait pas prendre de décision en cours de saison.

Aucune décision en cours de saison

Après avoir emmené le PSG en finale de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel a encore du crédit. Et Doha ne prendra pas de décision en cours de saison. L’Allemand ira au bout de son contrat, qui court jusqu’en juin 2021. Libre à Leonardo de choisir son successeur pour la saison prochaine mais pour l’heure, Tuchel a les commandes de l’équipe première pour encore quelques mois.