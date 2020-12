S’il dispose d’une très belle valeur sur le marché, Boubacar Kamara pourrait permettre à l’OM de réaliser une super affaire financière cet hiver.

Formé au club, Boubacar Kamara est l’une des belles réussites du centre de formation marseillais. Étincelant en défense centrale comme au milieu du terrain, le gamin de l’OM progresse saison après saison et se retrouve sur les tablettes des grands d’Europe. Depuis cet été, son transfert est dans l’air du temps.

Cet hiver, il vaudra cher

Estimé à 32 millions d’euros par Transfermarkt, Boubacar Kamara vaudra bien plus cet hiver. Les transferts en cours de saison ont toujours tendance à faire monter les prix. Courtisé en Angleterre et en Italie, Kamara pourrait voir les enchères faire le jeu de l’OM et ainsi envisager la barre des 50 millions d’euros. Manchester City, le Milan AC ou encore Chelsea sont là. Pour l’OM, ce sera la dernière opportunité de le vendre à ce prix car dans six mois, il n’aura plus qu’un an de contrat…