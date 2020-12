Pour prolonger Kylian Mbappé, dont le contrat s’arrête en juin 2022, le PSG semble prêt à tout. Même à tout lui offrir, point par point.

Leonardo est au pied de deux montagnes. La première s’appelle Neymar et il semble en capacité de la gravir, en prolongeant la star brésilienne de deux à trois saisons. La seconde se nomme Mbappé et il y a visiblement plus de difficultés pour envisager l’ascension…

Paris prêt à tout

Mais la motivation de Doha est telle que Kylian Mbappé pourrait voir le PSG à genoux pour qu’il puisse prolonger. Salaire historique, recrutement clinquant ou encore changement de coach : les Qataris sont prêts à tout ! S’ils n’ont pas fait de folie depuis un an, c’est pour préparer les prolongations de Neymar et Mbappé. Leur stratégie est bel et bien de sortir le grand jeu pour ses deux cracks.