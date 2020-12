La Juve a besoin de se renforcer lors du prochain mercato de janvier et s’intéresse à plusieurs protégés de Leonardo.

La Juventus a besoin de se renforcer lors du mercato hivernal et cherche des joueurs à plusieurs postes. Le club italien a trop de trous dans son effectif pour le moment selon de nombreux spécialistes et va donc devoir se montrer très actif durant le mois de janvier.

Faire baisser la note

Et le club italien suit notamment de très près deux joueurs de Leonardo : Mauro Icardi et Leandro Paredes. Mais la valeur globale de ces deux joueurs pourrait dépasser les 70 millions d’euros et la Juventus étudie diverses solutions d’échanges pour faire baisser la note.