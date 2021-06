Les dirigeants du Milan AC jouent la montre pour Boubacar Kamara.

Alors que l’OM serait prêt à vendre Boubacar Kamara cet été, l’un de ses principaux prétendants, le Milan AC hésite de plus en plus à passer à l’action. Il faut dire que le club milanais fait, comme beaucoup de club, avec des finances limitées. Les exigences olympiennes pour Kamara sont très élevées et Milan s’interroge sérieusement.

Kamara vendu ?

D’autant plus qu’avec Franck Kessié et Ismaël Bennacer, Milan est déjà bien fourni dans ce secteur de jeu. Paolo Maldini devrait donc attendre le dernier moment pour ce transfert. Le temps que l’OM baisse son prix ?