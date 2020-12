Du côté de l’OM, on se prépare à tout. Et notamment à un départ du trésor du centre de formation, Boubacar Kamara.

Courtisé depuis plus d’un an, Boubacar Kamara aurait pu partir l’été dernier. Par bonheur, les offres alléchantes ne sont pas arrivées sur le bureau de Jacques-Henri Eyraud et l’OM a pu conserver son défenseur – milieu de terrain de grand talent. Mais ce n’est qu’une question de temps.

Le successeur de Kamara se tient prêt

Courtisé en Angleterre, Boubacar Kamara pourrait quitter l’OM, cet hiver ou l’été prochain. André Villas-Boas le sait et se tient déjà prêt à organiser sa succession. Pour cela, il a déjà un candidat tout indiqué : Pape Gueye. Le coach l’a d’ailleurs confirmé en conférence de presse : « Si jamais il y a de gros clubs européens qui se positionnent pour Bouba, ça peut ouvrir la porte à Pape. Mais pour l’instant, c’est mon secteur le plus performant. On a un peu de rotation, mais je lui fais confiance, il est extraordinaire dans les entraînements ».