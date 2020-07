S’il fait partie des grosses valeurs marchandes de l’été, Boubacar Kamara n’entend pas quitter l’OM maintenant.

Dans la besace de l’OM, qui cherche à vendre pour se remettre à flot financièrement, on retrouve le jeune et prometteur Boubacar Kamara. Un joyau issu de la formation marseillaise, capable de jouer en défense centrale ou au milieu du terrain. Un talent brut, surveillé par les écuries de Premier League. Mais pour ce Marseillais pur-sang, pas question de partir !

Il veut jouer la Ligue des Champions !

Si l’OM regarde comment boucler une très belle opération autour de Kamara, l’espoir tricolore ne le voit pas du tout de cet œil. En effet, Boubacar Kamara souhaite jouer la Ligue des Champions avec l’OM, la saison prochaine. Une étape importante dans sa carrière qu’il ne veut surtout pas manquer. Le minot souhaite ainsi réaliser l’un de ses rêves avant d’envisager, plus tard, un départ. Et à un an d’un Euro qu’il peut rêver de disputer si sa progression se poursuit, rester à l’OM est plus que cohérent.