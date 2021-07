Très attendue, la prise de parole de Kylian Mbappé pourrait jeter un froid sur son avenir.

Après avoir prolongé Neymar et Pochettino, signé Hakimi, Wijnaldum, Ramos et Donnarumma, Leonardo espère pouvoir réaliser un nouveau très gros coup cet été – sûrement le plus gros : prolonger Kylian Mbappé. Doha rêve de pouvoir convaincre son joyau français, dont le contrat expire pour le moment en juin 2022.

La douche froide ?

De retour à l’entraînement, Kylian Mbappé ne va pas pouvoir se cacher éternellement. Et à la première sortie publique, comme le trophée des Champions, il ne pourra pas esquiver LA question : va-t-il prolonger ? Très vite, le champion du monde devrait donc sortir du silence et clarifier les choses. Mais pas sûr que le club soit ravi de ce que Mbappé va dire. Tous les médias sont unanimes sur son désir de ne pas prolonger. Rester oui. Mais pour partir libre dans un an…