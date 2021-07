Les dirigeants du PSG pourraient changer de directeur sportif pour satisfaire Mbappé.

Plusieurs médias spécialisés l’assurent : Kylian Mbappé ne souhaite pas prolonger son contrat avec le PSG. Le cas de l’attaquant français agacerait de plus en plus les dirigeants qataris du club. A Doha, Leonardo serait particulièrement pointé du doigt et de plus en plus menacé.

Leonardo remercié ?

Le Parisien assurait d’ailleurs récemment que les dirigeants parisiens pourraient bien changer de directeur sportif. Pour convaincre Mbappé, qui serait arrivé à un point de non-retour avec Leonardo, QSI serait prêt à sacrifier son directeur sportif brésilien.