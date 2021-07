Alors qu’une rumeur circule autour d’une offre de 15 millions d’euros pour Bouba Kamara, on apprend qu’il s’agit d’une fake-news.

L’avenir de Boubacar Kamara se jouera donc au mois d’août. Après un mois de juillet fait de spéculation, la pépite de l’OM sait que des offres peuvent arriver à moins d’un an de la fin de son contrat (juin 2022). Mais pour l’heure, c’est le calme plat. Malgré les rumeurs.

Monaco n’a rien proposé

Si le Milan AC et les clubs anglais suivent de très près Kamara, aucun d’eux n’a encore dégainé. Et l’offre de 15 millions d’euros de Monaco, évoquée par Winamax ? Ce n’est pas vrai. Foot Mercato affirme que l’ASM n’a rien tenté pour Kamara. Et encore moins une offre de transferts.