Pour prolonger ses deux stars, Doha va mettre ce qu’il faut pour pouvoir les conserver. Ce sera même le plus gros investissement du club cette saison.

Dans un contexte Covid qui alimente la crise économique, le PSG s’est montré très prudent cet été. Hormis le transfert de Mauro Icardi (50 millions d’euros, plus 7 millions d’euros de bonus), Paris n’a pas fait de grosses dépenses. Et Leonardo n’a pas l’intention de changer de cap, le club ayant des investissements importants en prévision.

Mettre le paquet sur Neymar et Mbappé

En effet, le PSG et Leonardo envisagent de ne pas dépenser d’argent sur le marché des transferts afin de garder les liquidités pour proposer de beaux et nouveaux contrats à ses deux stars, Kylian Mbappé et Neymar. Deux garçons dont le contrat s’achève en juin 2022 et qu’il faut renouveler. Avec 30 millions d’euros de salaire par saison, Paris doit pouvoir suivre la cadence. Au prix d’économie sur sa masse salariale (Thiago Silva, Cavani) et de sagesse sur le marché des transferts…