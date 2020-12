En repoussant toutes les avances du PSG depuis plus d’un an, Kylian Mbappé fragilise sa relation avec Paris. Le ton risque de se durcir.

En signant Neymar et Mbappé à l’été 2017, le PSG a frappé un très grand coup sur la planète foot. Et Doha a visé juste puisque le duo a emmené Paris là où il n’avait jamais été : en finale de la Ligue des Champions. Mais l’avenir des deux stars commence à poser souci. Surtout Kylian Mbappé, que l’on sent clairement sur le départ.

Vers un bras de fer ?

L’été prochain, Kylian Mbappé n’aura plus qu’un an de contrat avec le PSG. Les deux parties vont donc entrer dans une phase crispante et un jeu dangereux… Paris ne pourra prendre aucun risque car si Mbappé refuse de prolonger, c’est départ libre pour zéro euro un an plus tard. De son côté, le Français ne se laissera pas forcer la main, lui qui repousse toutes les tentatives de discussion depuis plus d’un an. Les chances de voir le dossier basculer dans un mauvais scénario, avec clash et divorce, n’est pas à exclure… Personne ne peut tenir tête aux Qataris. Sauf Mbappé ?