Une story d’un ami de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux montre des cartons de déménagement dans la maison de l’attaquant.

Alors que l’avenir de la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, est toujours incertain, les supporters du club français et ceux du Real Madrid retiennent leur souffle. Le joueur devrait en effet, soit rester à Paris, soit rejoindre le club merengue dans quelques semaines. Dans ce contexte, tout le monde tente de trouver un indice dès que le joueur ou l’un de ses proches s’exprime.

Mbappé fait déjà ses cartons ?

🐢 La última pista de Mbappé: ¿¿prepara una mudanza?? 📦😲 https://t.co/jX4nDJhARK — MARCA (@marca) May 3, 2022

Et la récente story du designer français Ora-ïto, ami proche de Mbappé, a de quoi inquiéter les amoureux du Paris Saint-Germain. En effet, alors que celui-ci a remercié l’international français, qui lui a offert un maillot, on peut apercevoir en fond, dans ce qui serait le domicile du buteur francilien, des cartons de déménagement. De quoi rapprocher un peu plus Mbappé de Madrid selon la presse espagnole et notamment le journal Marca.