Le PSG pourrait rapidement regretter de ne pas avoir d’option d’achat pour Moise Kean.

Recruté par le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato, Moise Kean est en grande forme depuis son arrivée à Paris. Le buteur italien est déjà décisif et Paris semble avoir trouvé plus qu’une doublure avec lui. Mais le joueur appartient toujours à Everton qui l’a simplement prêté au PSG. Et Leonardo, au moment de négocier ce deal n’a pas bataillé pour inclure une option d’achat.

Kean, un an seulement ?

Kean pourrait donc rester seulement une saison à Paris, s’y relancer, et retourner briller dans son ancien club par la suite. Un scénario qui semble déjà acté du côté de Carlo Ancelotti, coach d’Everton : « Il montre sa qualité et il sera de retour la saison prochaine. » Leonardo a certainement fait une erreur avec ce recrutement. Paris pourrait regretter de ne pas avoir inclus d’option d’achat dans quelques mois…