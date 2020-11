Le président madrilène serait en train de changer d’avis au sujet de Paul Pogba qu’il a souvent refusé de recruter.

Souvent évoqué comme recrue potentielle pour le Real, Paul Pogba n’a jamais rejoint le club de la capitale espagnole dans le passé. La faute à Florentino Pérez, le président du club qui a toujours estimé que le joueur français coûtait beaucoup trop cher. Mais alors que le champion du monde 2018 refuse de prolonger son contrat avec Manchester United, sa cote est en chute libre.

Une belle affaire à saisir ?

La presse anglaise assurait il y a quelques jours que Pogba ne pourrait pas être vendu plus de 60 millions d’euros par les Red Devils lors du prochain mercato hivernal. De quoi faire réfléchir le président Pérez qui aurait pris conscience du fait qu’il avait peut-être là l’occasion de réaliser une belle opération sportive et financière. Selon la presse espagnole, Pérez n’exclurait désormais plus la possibilité de recruter Pogba lors du prochain mercato. Il faut dire que le joueur français est très suivi sur les réseaux sociaux et que son image de marque est très développée. Une donnée non négligeable pour le président espagnol conscient que Pogba pourrait rapporter gros au club