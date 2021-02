Carlo Ancelotti ne souhaite pas vendre Moise Kean au PSG l’été prochain.

Prêté par Everton au PSG cette saison, Moise Kean pourrait bien rester dans la capitale française à l’issue de son prêt. C’est en tout cas le souhait de Leonardo qui veut recruter définitivement l’attaquant italien. Mais le directeur sportif fait face à un double problème pour ce transfert.

Ancelotti veut récupérer Kean !

Il y a tout d’abord le fait que Paris ne dispose pas d’option d’achat pour Kean. Et plus le joueur brille, plus sa valeur augmente. Au final, le recrutement de Kean pourrait coûter très cher au PSG. Surtout si Everton ne souhaite pas le vendre. Un scénario qui ne serait pas à exclure. En effet, Carlo Ancelotti voudrait s’appuyer sur Kean la saison prochaine. L’ancien coach du PSG serait très heureux de voir son compatriote se relancer à Paris.