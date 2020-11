S’il a confirmé que le PSG n’avait pas d’option d’achat pour Moise Kean, Leonardo semble tout de même vouloir aborder le sujet d’un transfert définitif. Et rapidement.

Leonardo a mis les choses au clair pour Moise Kean : le PSG n’a pas d’option d’achat prévue dans le prêt de l’attaquant d’Everton. En revanche, Paris semble avoir déjà les idées claires concernant l’avenir de son nouveau buteur et souhaite le voir rester.

Plus le temps passe, plus son prix grimpe

Et le PSG n’attendra pas la fin de la saison pour négocier avec Everton. Leonardo serait déjà en train de bouger en coulisses pour ouvrir les discussions. En effet, plus le temps passe, plus le prix de Moise Kean va grimper. Avec son temps de jeu et ses statistiques flatteuses, l’Italien voit sa valeur se consolider, mois après mois. Voilà pourquoi Leonardo veut aller vite et payer le moins possible pour Moise Kean.