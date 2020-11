Les dirigeants de l’Inter Milan ne comptent pas brader Christian Eriksen lors du prochain mercato.

Dans une impasse du côté de l’Inter Milan, Christian Eriksen pourrait bien changer de club lors du prochain mercato hivernal. Alors qu’il est en froid avec Antonio Conte, l’international danois voudrait un nouveau challenge pour se relancer. Leonardo est intéressé à l’idée de le recruter. Mais il n’est pas le seul…

Eriksen ne sera pas bradé

La presse spécialisée assurait récemment que le Bayern Munich, le Herta Berlin et Tottenham son ancien club sont aussi sur le coup. Mais l’Inter ne compte pas brader son joueur et encore moins le prêter. Seul un transfert sec, d’au moins 20 millions d’euros fera craquer les dirigeants italiens. Leonardo et les autres prétendants d’Eriksen sont donc prévenus.