Leonardo devrait bien tenter de recruter Gianluigi Donnarumma lors du prochain mercato.

Gianluigi Donnarumma, le gardien du Milan AC est plus que jamais courtisé par Leonardo. Le directeur sportif du club de la capitale veut toujours s’offrir les services de l’international italien qu’il considère comme le futur grand gardien de sa génération.

Donnarumma ne prolonge pas

Et comme c’était pressenti, un match à deux va se tenir entre le PSG et la Juventus pour Gianluigi Donnarumma. Le Milan AC n’arrive pas en effet à prolonger le contrat de son portier et va certainement être obligé de le vendre lors du prochain mercato.