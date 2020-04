Le directeur sportif du PSG veut recruter Gianluigi Donnarumma.

Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain est un très grand admirateur de Gianluigi Donnarumma. Le portier italien a toujours plu au Brésilien. C’est pour cette raison qu’il va tenter de le faire venir à Paris.

Cet été ou dans un an !

Leonardo a deux plans en tête pour Gianluigi Donnarumma. Sous contrat jusqu’en 2021, l’Italien refuse pour l’instant de prolonger son bail avec le Milan AC. Leonardo compte passer à l’action lors de la prochaine intersaison. Milan ne sera pas en position de force et pourrait bien brader son prodige. C’est qu’espère Leonardo. Et si le club lombard décide de bloquer Gianluigi Donnarumma ? Leonardo tentera alors de le recruter libre dans un an.