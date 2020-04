Les dirigeants de l’OM vont certainement vendre Boubacar Kamara cet été.

L’Olympique de Marseille, qui est dans une situation économique difficile pourrait être obligé de vendre Boubacar Kamara lors du prochain mercato. Le défenseur formé au club a une très belle cote et son transfert pourrait tout simplement être vital pour les finances de l’OM.

Vital pour les finances du club

Plusieurs clubs sont intéressés et vont passer à l’action pour Boubacar Kamara. Il s’agit de West Ham, du Milan AC, de Chelsea et de Manchester City. L’OM peut espérer plus de 30 millions grâce à ce transfert.