Courtisé par plusieurs clubs, Gianluigi Donnarumma semble promis à la Juventus.

Alors que le Milan AC a du mal à prolonger son contrat, Gianluigi Donnarumma pourrait bien changer d’air l’été prochain. Plusieurs rumerus ont circulé au sujet de l’avenir de l’international italien ces dernières semaines. Lié à plusieurs clubs, Gianluigi Donnarumma devrait toutefois rester en Italie l’été prochain.

Donnarumma sur les traces de Buffon ?

Et pour cause, même s’il quitte le Milan AC, Gianluigi Donnarumma devrait prendre la direction de la Juventus. Le club italien ne veut pas passer à côté du nouveau Gianluigi Buffon et fera tout pour le recruter si Milan ouvre la porte.