La star du FC Barcelone veut que son président quitte le club rapidement.

Au sein du FC Barcelone rien ne va plus entre certains dirigeants du club et les stars du vestiaire. Lionel Messi la grande star du club barcelonais est notamment très remonté contre son président Josep Maria Bartomeu. Et très clairement, l’Argentin réclame la tête du boss du club.

Bartomeu en danger !

Messi fait pression pour que Josep Maria Bartomeu, qui est tout simplement incompétent selon lui, ne résiste pas aux prochaines élections. Son objectif est clair : voir débarquer un nouveau président à la tête du Barça dans quelques semaines.