La star du PSG serait clairement manipulé par Florentino Pérez.

Véritable star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé va encore être très demandé l’été prochain lors du mercato. Le Real prépare une nouvelle offensive pour l’international français. Paris ne veut toujours pas vendre son joueur et tente même de le prolonger. Mais Mbappé et son entourage ne cessent de repousser les discussions.

Mbappé veut Madrid ?

En réalité, le joueur suivrait à la ligne le plan du Real. Conscient que le PSG ne laissera pas filer son prodige, Florentino Pérez veut mettre la pression sur le club de la capitale. Il estime qu’en 2021 le PSG n’aura plus le choix et devra vendre son joueur s’il ne le prolonge pas. Mbappé serait décidé à rejoindre Madrid et serait d’accord pour suivre ce plan selon la presse espagnole.