Marc-André ter Stegen n’aurait aucune envie de rejoindre le PSG.

Considéré comme le meilleur gardien du monde actuellement, Marc-André ter Stegen serait dans le viseur de Leonardo. Selon la presse catalane, le directeur sportif du PSG tente de recruter le portier allemand du Barça. L’entourage de Marc-André ter Stegen n’aurait pas totalement fermé la porte au PSG.

Il négocie une prolongation…

Certains spécialistes n’y croient pas et dénoncent une manœuvre du clan ter Stegen pour mettre la pression sur le Barça. Sous contrat jusqu’en 2022, l’Allemand négocie depuis plusieurs mois une prolongation et n’a aucune envie de quitter la Catalogne prochainement. En faisant fuiter des discussions avec le PSG dans la presse, le gardien et ses proches ont voulu faire peur au Barça. Classique pendant des négociations.