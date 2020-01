Les dirigeants de l’OM courtisent plusieurs arrières gauches pour l’été prochain.

Si l’Olympique de Marseille n’a pas prévu de se renforcer cet hiver, des arrivées sont à prévoir pour la prochaine intersaison. Une qualification en Ligue des Champions offrira en effet des moyens à l’OM pour recruter.

Un latéral gauche pour l’OM

Et les dirigeants pensent déjà à l’arrivée d’un latéral gauche. Évoqué depuis plusieurs mercato, ce recrutement ne devrait pas avoir lieu avant l’été prochain. L’OM a déjà des noms en tête. Ces dernières semaines, les pistes Faouzi Ghoulam (Naples), Prosper Mendy (Strømsgodset IF) et Arthur Masuaku (West Ham) ont été évoquées.