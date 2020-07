L’international allemand Julien Draxler refuse de quitter le PSG cet été.

Recruté par le Paris Saint-Germain en janvier 2017, Julian Draxler n’a jamais réussi à s’imposer dans la capitale française. Alors que l’international allemand n’a plus qu’un an de contrat, Leonardo souhaite le vendre cet été.

Draxler ne veut pas partir

Mais Draxler se sent très bien à Paris et n’a pas du tout envie de quitter le PSG lors de ce mercato. Le champion du monde 2014 et ses agents ont clairement recalé Leonardo quand celui-ci a évoqué un départ du joueur cette année. Draxler ira au bout de son contrat.