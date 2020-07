Le président de l’OL n’arrive pas à prolonger le contrat de Memphis Depay.

Absent pendant plusieurs mois à cause d’une grave blessure au genou, Memphis Depay va faire son retour sur les terrains en même temps que l’OL, en août. Mais l’international néerlandais n’a plus qu’un an de contrat et Jean-Michel Aulas n’a pas réussi à le prolonger pour l’instant.

Depay libre dans un an…

Le risque de voir Depay partir libre dans un an est de plus en plus réel. D’autant plus que plusieurs clubs sont intéressés et prêts à attendre le début de l’année 2021 pour faire des offres au joueur. Aulas craint de ne pas pouvoir lutter.