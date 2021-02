Julian Draxler, l’international allemand du PSG va quitter le club, libre, en fin de saison.

Recruté par le PSG en janvier 2017, Julian Draxler n’a jamais convaincu dans la capitale française. Depuis son retour au club, Leonardo tente de faire partir l’international allemand. Mais Draxler s’est toujours accroché son contrat. Même cet hiver, et malgré un temps de jeu très limité, Draxler a refusé un transfert.

Draxler, un flop bientôt libre…

Leonardo n’arrivera pas non plus à prolonger son contrat. Julian Draxler va bel et bien partir du PSG, libre en fin de saison. Un scénario que Leonardo voulait absolument éviter. Draxler va signer un nouveau beau contrat assorti d’une prime à la signature importante, comme tous les joueurs internationaux libres. Le PSG ne récupèrera rien. De quoi ranger Draxler dans la catégorie des flops de l’ère QSI…