L’international allemand, Julian Draxler n’a jamais accepté de quitter le PSG et se retrouve en fin de contrat.

Au Paris Saint-Germain depuis janvier 2017, Julian Draxler n’a jamais totalement convaincu dans la capitale française. L’international allemand est clairement considéré comme un flop. Leonardo tente de le faire partir depuis son retour au club, mais Julian Draxler n’a jamais voulu entendre parler d’un transfert et s’est toujours accroché à son contrat.

Draxler ne veut pas partir

Très bien à Paris, Draxler devrait aller au bout de son contrat, qui prend fin en juin prochain. Le scénario d’un départ libre après avoir profité de la vie parisienne et sans vraiment avoir brillé avec le maillot du PSG est de plus en plus probable. Désespérant pour Leonardo qui tentera certainement encore de le vendre cet hiver. Mais le directeur sportif du PSG pourrait même aller jusqu’à prolonger le contrat de Draxler afin de ne pas le voir partir gratuitement en fin de saison. Avec l’espoir de le vendre lors des prochains mercato. Affaire à suivre…